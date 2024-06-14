Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть в 3-м матче финала «Эдмонтон» и повести 3-0 в серии

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

Шайбами в составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков.

У хозяев отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 32 сейвами.

Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.