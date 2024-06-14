Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть в 3-м матче финала «Эдмонтон» и повести 3-0 в серии
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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4) 1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5) 1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5) 1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5) 1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5) 2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5) 3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)
Шайбами в составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков.
У хозяев отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 32 сейвами.
Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу.
Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.
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