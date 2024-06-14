Тарасенко вышел в лидеры среди всех игроков «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступили «Флориде Пантерз» (3:4).

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина за карьеру в финалах Кубка Стэнли. Это лучший показатель среди всех действующих игроков «Пантерз».

Всего в нынешнем плей-офф на счету Тарасенко 8 (4+4) очков в 20 матчах.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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