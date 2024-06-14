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Тарасенко вышел в лидеры среди всех игроков «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли

Тарасенко вышел в лидеры среди всех игроков «Флориды» по голам в финалах Кубка Стэнли
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В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступили «Флориде Пантерз» (3:4).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4)     1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5)     1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5)     1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5)     1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)     2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5)     3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)    

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина за карьеру в финалах Кубка Стэнли. Это лучший показатель среди всех действующих игроков «Пантерз».

Всего в нынешнем плей-офф на счету Тарасенко 8 (4+4) очков в 20 матчах.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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