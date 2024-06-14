Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Команда, лидировавшая 3-0 в финале плей-офф, лишь однажды из 28 раз упускала Кубок Стэнли

Команда, лидировавшая 3-0 в финале плей-офф, лишь однажды из 28 раз упускала Кубок Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4)     1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5)     1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5)     1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5)     1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)     2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5)     3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)    

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Это 29-й раз в истории НХЛ, когда в финальной серии одна из команд выиграла три первых встречи. Примечательно, что в предыдущих 28 аналогичных случаях лидировавшая 3-0 команда лишь однажды упустила чемпионство.

Четвёртый матч противостояния «Эдмонтона» и «Флориды» пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил свои выступления в первом раунде текущего плей-офф, уступив в серии «Даллас Старз» (3-4). В финале прошлого сезона «рыцари» обыграли всё ту же «Флориду» (4-1).

Материалы по теме
Можно выносить «Флориде» кубок? В финале плей-офф НХЛ, похоже, осталась лишь одна интрига
Можно выносить «Флориде» кубок? В финале плей-офф НХЛ, похоже, осталась лишь одна интрига

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android