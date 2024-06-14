Команда, лидировавшая 3-0 в финале плей-офф, лишь однажды из 28 раз упускала Кубок Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Это 29-й раз в истории НХЛ, когда в финальной серии одна из команд выиграла три первых встречи. Примечательно, что в предыдущих 28 аналогичных случаях лидировавшая 3-0 команда лишь однажды упустила чемпионство.

Четвёртый матч противостояния «Эдмонтона» и «Флориды» пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил свои выступления в первом раунде текущего плей-офф, уступив в серии «Даллас Старз» (3-4). В финале прошлого сезона «рыцари» обыграли всё ту же «Флориду» (4-1).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: