Барков повторил исторический рекорд «Флориды», установленный годом ранее Ткачуком и Вераге

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

Финский нападающий и капитан «Флориды» Александр Барков отметился в этой встрече голом и результативной передачей, причём его гол оказался в матче победным.

Таким образом, это уже четвёртая победная шайба в исполнении 28-летнего Баркова в нынешнем плей-офф. Финн повторил рекорд франшизы по победным голам в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли, который в прошлом году установили сразу два игрока «Пантерз» — Мэттью Ткачук и Картер Вераге.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Баркова 21 (7+14) очко в 20 матчах.

«Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: