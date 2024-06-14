Голкипер «Эдмонтона»: если кто-то и может отыграться с 0-3, то это только мы

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оценил шансы своей команды на победу в Кубке Стэнли после сегодняшнего третьего подряд поражения на старте финальной серии от «Флориды Пантерз» (3:4).

«Я не очень хорошо знаком со статистикой, но если кто-то и может сделать это, то только «Ойлерз», — приводит слова Скиннера инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.

В сегодняшней игре 25-летний Скиннер отметился 19 сейвами.

Таким образом, «Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

Отметим, что канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года.

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