Главный тренер «Эдмонтона» назвал положительный момент после 3-го поражения от «Флориды»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал, к какому положительному выводу пришёл после сегодняшнего поражения своей команды в третьем матче финала Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (3:4), которое стало третьим подряд для «нефтяников» на старте серии.

«Я думаю, мы показали, что можем обыграть эту команду», — приводит слова Ноблоха инсайдер ESPN Грег Вышински в социальных сетях.

Отметим, что после двух периодов гости вели 4:1, однако «нефтяники» смогли найти в себе силы, чтобы возродить интригу.

«Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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