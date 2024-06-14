Макдэвид выдал второй результат в истории по скорости набора 75 передач в плей-офф НХЛ

Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 27-летнего канадца стало 75 передач за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему понадобилось 70 матчей. Лишь один игрок в истории лиги преодолел данную отметку быстрее — легендарному Уэйну Гретцки это удалось за 55 игр.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 34 (5+29) очка в 21 матче.

«Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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