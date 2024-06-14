Бобровский прокомментировал третью подряд победу над «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о сегодняшней третьей подряд победе над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) на старте финальной серии Кубка Стэнли.

«У них очень мастеровитая атакующая команда. Они любят комбинировать. Нужно быть сконцентрированным на каждом эпизоде и каждом игроке и это классный вызов. Очень интересно играть против них, потому что они привносят в игру всё самое лучшее», — приводит слова Бобровского AP News.

Напомним, в сегодняшней игре 35-летний Бобровский отметился 32 сейвами.

«Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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