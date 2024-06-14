Бобровский прокомментировал третью подряд победу над «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о сегодняшней третьей подряд победе над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) на старте финальной серии Кубка Стэнли.
«У них очень мастеровитая атакующая команда. Они любят комбинировать. Нужно быть сконцентрированным на каждом эпизоде и каждом игроке и это классный вызов. Очень интересно играть против них, потому что они привносят в игру всё самое лучшее», — приводит слова Бобровского AP News.
Напомним, в сегодняшней игре 35-летний Бобровский отметился 32 сейвами.
«Пантерз» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4) 1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5) 1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5) 1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5) 1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5) 2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5) 3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)
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