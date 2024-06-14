«Огромное разочарование». Журналист — о финале нынешнего Кубка Стэнли

Журналист The Athletic Скотт Уилер не стал скрывать разочарования от текущей финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» по всем статьям переигрывает «Эдмонтон Ойлерз».

«Я думаю, у этого финала Кубка Стэнли был отличный потенциал. Огромное разочарование. Впрочем, отдаю должное «Пантерз». Чертовски топовая команда», — написал Уилер в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем третьем матче финала «пантеры» победили «нефтяников» со счётом 4:3 и повели в серии 3-0. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне. В случае победы в этой встрече «Флорида» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.

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