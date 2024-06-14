«Огромное разочарование». Журналист — о финале нынешнего Кубка Стэнли
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Журналист The Athletic Скотт Уилер не стал скрывать разочарования от текущей финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» по всем статьям переигрывает «Эдмонтон Ойлерз».
«Я думаю, у этого финала Кубка Стэнли был отличный потенциал. Огромное разочарование. Впрочем, отдаю должное «Пантерз». Чертовски топовая команда», — написал Уилер в социальных сетях.
Напомним, в сегодняшнем третьем матче финала «пантеры» победили «нефтяников» со счётом 4:3 и повели в серии 3-0. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне. В случае победы в этой встрече «Флорида» впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4) 1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5) 1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5) 1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5) 1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5) 2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5) 3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)
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