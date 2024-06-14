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ESPN назвал «суперсилу» «Флориды» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли

ESPN назвал «суперсилу» «Флориды» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли
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Журналисты североамериканского портала ESPN оценили командную игру «Флориды Пантерз» в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» и рассказали о выступлении «пантер» в плей-офф НХЛ в целом.

«Сегодняшней победы бы не произошло, если бы не фантастическая игра (снова) Бобровского, отличное выступление всего состава «Флориды» и игра в меньшинстве, которая продолжает сдерживать большинство «Эдмонтона». Даже когда «Эдмонтон» пытался совершить камбэк, «пантеры» не паниковали. Есть в этой команде что-то такое, что позволяет игрокам сохранять спокойствие, даже когда обстоятельства начинают казаться ужасными. Это суперсила, которую «Флорида» попытается снова использовать, чтобы завоевать Кубок Сэнли в четвёртой игре», — сказано в статье.

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