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Ушёл из жизни бывший капитан «Сибири» Евгений Тютиков

Ушёл из жизни бывший капитан «Сибири» Евгений Тютиков
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На 59-м году ушёл из жизни бывший капитан «Сибири» Евгений Тютиков, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Тютиков — воспитанник «Сибири», в матчах команд мастеров дебютировал 29 сентября 1983 года в возрасте 17 лет. Евгений был капитаном команды в сезоне-2000/2001. Тютиков — серебряный призёр хоккейного турнира зимней Универсиады 1991 года. Всего в составе новосибирского клуба провёл 13 сезонов. После окончания карьеры работал тренером в ДЮСШ «Сибирь» и «Амуре».

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

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