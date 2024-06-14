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Кожевников: Бобровский обеспечивает успех «Пантерз», его вклад в победы составляет 80%

Кожевников: Бобровский обеспечивает успех «Пантерз», его вклад в победы составляет 80%
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что залог успешного выступления «Флориды Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» — надёжная игра российского голкипера команды Сергея Бобровского.

«Я думаю, что борьба за Кубок Стэнли практически закончена, один-то матч из четырёх возможных «Флорида» выиграет. Всё, конечно, бывает, но в этой команде ведь играет Сергей Бобровский. И играет просто замечательно, я посмотрел сегодня третий матч, он просто красавец. Его вклад в победы команды в финальной серии составляет не 50, не 60, а уже все 80%, он обеспечивает успехи «Флориды». У «Эдмонтона» есть очень хорошие хоккеисты и почти вся игра шла в одной зоне. Макдэвид творил чудеса, но Бобровский ведь почти всё вытащил, он отражал броски и с двух метров, и с пяти сантиметров (с улыбкой). Чутьё у него, конечно, просто сумасшедшее», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

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