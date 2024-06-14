Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна сумма компенсации «Ак Барсу» за обмен Шипачёва в минское «Динамо»

Стала известна сумма компенсации «Ак Барсу» за обмен Шипачёва в минское «Динамо»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», сумма денежной компенсации «Ак Барсу» за обмен нападающего Вадима Шипачёва составила 1000 рублей.

Сегодня, 14 июня, минское «Динамо» объявило о переходе 37-летнего форварда в результате сделки с казанским клубом. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».

Материалы по теме
К Шипачёву есть интерес — что будет дальше с его карьерой? Главные трансферные слухи КХЛ
К Шипачёву есть интерес — что будет дальше с его карьерой? Главные трансферные слухи КХЛ
Материалы по теме
«Ак Барс» обменял Вадима Шипачёва в минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android