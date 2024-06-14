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Канадский нападающий Джейден Хальбгевакс перешёл в «Куньлунь»

Канадский нападающий Джейден Хальбгевакс перешёл в «Куньлунь»
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Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским нападающим Джейденом Хальбгеваксом. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Желаем Джейдену — успеха! Нашему менеджеру по экипировке Андрею Иваничко, который будет наносить фамилию Джейдена на свитер — удачи! Комментаторам наших матчей — здоровья» — пошутила пресс-служба китайского клуба в объявлении о подписании игрока.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард выступал в составе «Фрёлунды» в Шведской хоккейной лиге и провёл 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очка.

На счету Хальбгевакса три матча в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и одна результативная передача.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.

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