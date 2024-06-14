Вадим Шипачёв записал обращение к болельщикам минского «Динамо» после обмена из «Ак Барса»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв записал первое видеообращение к болельщикам после обмена из «Ак Барса».

«Привет, Минск! Я, Вадим Шипачёв, рад оказаться в составе минского «Динамо». Постараюсь радовать вас красивым хоккеем. Увидимся на «Минск-Арене»!» — сказал нападающий в обращении, опубликованном пресс-службой клуба.

Сегодня, 14 июня, белорусская команда сообщила о переходе Шипачёва в обмен на денежную компенсацию и подписание с ним двухлетнего соглашения.

Напомним, Шипачёв выступал в составе «Ак Барса» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шшайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».