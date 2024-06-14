Заслуженный тренер России высказался о преимуществах игры «Флориды» перед «Эдмонтоном»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о преимуществах в играх «Флориды Пантерз» с «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Очень плотно играет «Флорида». Игрокам «Эдмонтона» крайне сложно пробиться на убойные позиции, выйти на удобные для завершения атак участки льда. В основном «Пантерз» убирают соперников из опасных зон в сторону борта. Мы видим очень хороший, мобильный, интересный хоккей», – приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в счёте серии 3-0 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Лишь раз в истории НХЛ команда упускала такое преимущество в счёте в финале плей-офф.

Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 по московскому времени.