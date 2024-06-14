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Сборная России — лидер голосования в опросе о победителе аналога футбольного Евро в хоккее

Сборная России — лидер голосования в опросе о победителе аналога футбольного Евро в хоккее
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Крупный хоккейный интернет-ресурс Puck Empire в своих социальных сетях провёл голосование среди подписчиков о том, какая сборная могла бы стать победителем аналога футбольного чемпионата Европы в хоккее. Лидером опроса стала национальная команда России.

За неё проголосовали более 1200 человек. На втором месте расположилась Швеция (917 голосов), на третьем — Финляндия (233), на четвёртом — Чехия (194), на пятом — Германия (65).

Всего было 32 варианта: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Италия, Словакия, Израиль, Швейцария, Босния и Герцеговина, Латвия, Норвегия, Великобритания, Польша, Эстония, Австрия, Украина, Хорватия, Дания, Франция, Венгрия, Сербия, Турция, Беларусь, Бельгия, Люксембург, Литва, Румыния, Болгария, Исландия, Испания, Нидерланды, Словения.

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