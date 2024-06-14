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Хайман — о причинах 0-3 в серии с «Флоридой»: мы дали им халяву

Хайман — о причинах 0-3 в серии с «Флоридой»: мы дали им халяву
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о причинах, по которым его команда уступает в финальной серии с «Флоридой Пантерз» со счётом 0-3.

«Я не думаю, что всё вышло из-под контроля. Я думаю, что мы проигрываем со счётом 0-3, потому что мы позволили им халяву. Это не значит, что они полностью доминируют над нами, просто в игре бывают моменты, когда они проявляют больше зрелости, чем мы, и не позволяют нам такого. Если мы сможем играть так, как умеем, мы дадим себе шанс. Нам нужна всего одна победа, чтобы начать набирать обороты», — приводит слова Хаймана журналист Джейсон Грегор в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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