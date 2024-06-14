Ткачук: я в 12-15 лет был бы просто ошеломлён, узнав, что буду играть вместе с Тарасенко

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, выросший в Сент-Луисе, рассказал, что, когда он находился в подростковом возрасте, российский форвард Владимир Тарасенко был одним из его любимых хоккеистов.

«Он был так ценен. (В «Сент-Луис Блюз». — Прим. «Чемпионата»).

Он был одним из моих любимых игроков. А сейчас я нахожусь с ним в одной команде. Когда всё закончится, мы будем вспоминать это как один из самых крутых моментов для меня, когда я видел, как он забивал много крутых голов, и прошлая игра не была исключением. Это очень круто.

Отличная игра Ээту Луостаринена, отличная игра Антона Лунделля в начале. Они были очень хорошим звеном. Я уверен, что мой внутренний ребёнок 12-15 лет был бы просто ошеломлён тем, что у меня есть такая возможность играть с ним», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.