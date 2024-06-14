Главный тренер «Эдмонтона» заявил, что команда полна оптимизма, несмотря на 0-3 в серии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох высказался о настрое команды на следующий матч в финальной серии с «Флоридой Пантерз».

«В нас очень много оптимизма… Да, мы разочарованы этой ситуацией, но что есть, то есть. Вы знаете, что в регулярном чемпионате у нас было несколько совершенно удивительных поворотов.

И я думаю, что в прошлый раз, когда мы были в ситуации, что проиграли три матча подряд, всё прошло для нас неплохо, и мы надеемся, что сможем повторить это снова», — приводит слова Ноблоха пресс-служба «Ойлерз».

Напомним, сейчас «пантеры» ведут в счёте серии 3-0 и находятся в шаге от победы в Кубке Стэнли. Лишь раз в истории НХЛ команда упускала такое преимущество в счёте в финале плей-офф.

Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 по московскому времени.