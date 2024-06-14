Экс-тренер сборной России — о Бобровском: команда чувствует, что за их спинами стоит стена

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о влиянии игры голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского на атаку его команды в серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

«Для вратаря 35 лет — далеко не критический возраст, поэтому точно не стал бы говорить, что это закат карьеры Бобровского, что финал нынешнего Кубка Стэнли — последний шанс Сергея на этот трофей.

С уверенностью можно сказать, что Бобровский показывает действительно феноменальную игру. Он долго шёл к такой форме, к титулу, который уже светится перед ним. Он вносит огромный вклад в успехи «Флориды».

Серию он проводит просто прекрасную, играет крайне уверенно. Команда чувствует, что за их спинами стоит стена, которой можно доверять, что позволяет действовать хоккеистам «Флориды» более раскованно», — приводит слова Плющева Legalbet.