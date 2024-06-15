Журналист сайта НХЛ: когда дело доходит до плей-офф, Бобровский становится MVP

Главный редактор официального сайта НХЛ Билл Прайс считает, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достоин завоевать «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

«Барков, безусловно, является важной причиной того, что «пантеры» всего в одном матче от победы в Кубке Стэнли. Но когда дело доходит до плей-офф в целом, Бобровский становится MVP. Да, перед ним потрясающая команда, но он снова и снова делал большие и важные сейвы. Он задал тон плей-офф для «Флориды» во второй игре первого раунда, когда сделал эффектный сейв из-за спины и не позволил Мэтту Дамбе из «Тампа-Бэй Лайтнинг» забить гол.

Что касается финала Кубка Стэнли, он является нереальным для Бобровского: процент отражённых бросков 95,3 с коэффициентом надёжности в 1,33 с одним шат-аутом. Просто невероятно.

Я согласен, Барков был великолепен, но если «пантеры» побеждают «Эдмонтон» в финале, главная причина этому — Бобровский», — написано в статье.