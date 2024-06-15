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«Он оказывает очень сильное влияние». Тренер «Флориды» — о лидерских качествах Тарасенко

«Он оказывает очень сильное влияние». Тренер «Флориды» — о лидерских качествах Тарасенко
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о лидерских качествах российского нападающего клуба Владимира Тарасенко.

«Тарасенко сидел на скамейке запасных вместе с Барковым, и они никогда не переставали говорить о хоккее. Всю встречу они говорили только про игру.

Самое приятное для меня то, что теперь он делает это с Антоном Лунделлем. У Антона большой опыт игры в плей-офф, но он ещё молодой игрок. Он поддерживает его интерес, рассказывая ему подробности того, что происходит на льду. В общении на скамейке запасных у Тарасенко есть лидерский компонент. В этом смысле он оказывает очень сильное влияние», — приводит слова Мориса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в текущем плей-офф на счету Тарасенко 8 (4+4) очков в 19 матчах.

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