Рябыкин назвал переходы Радулова и Шипачёва «парадоксальными»

Чемпион России — 2004 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход Вадима Шипачёва в минское «Динамо» и Александра Радулова в «Локомотив».

— Как оцените последний громкий переход — Александра Радулова из «Ак Барса» в «Локомотив»?

— Как интересный и, я бы сказал, неожиданный. «Локомотив» — одна из самых молодых и быстрых команд лиги. Радулову уже не 20 лет, и не 30, сегодня он не самый скоростной хоккеист КХЛ. Тем не менее и он, и Ярославль выбрали друг друга.

Шипачёв — в минском «Динамо» это ещё один интересный и парадоксальный переход. Шипачёв — один из самых умных хоккеистов КХЛ, ему не надо бегать быстрее всех, поскольку за него это делает шайба.

На первый взгляд, Минск с его вертикальным хоккеем не совсем подходит Шипачёву — как и Ярославль Радулову. Но с приходом Вадима «Динамо» способно начать играть глубже и интереснее, тем более что в Беларуси много молодых и быстрых форвардов, которых нужно, что называется, запустить.

Считаю, что ход с Шипачёвым может позволить Минску подняться с уже традиционного седьмого-восьмого места Запада и повоевать в плей-офф, — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Шипачёв выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провёл пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и показатель полезности «-2».