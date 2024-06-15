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Капитан «Флориды» Барков высоко оценил игру Сергея Бобровского

Капитан «Флориды» Барков высоко оценил игру Сергея Бобровского
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высоко оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского в нынешней финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз».

«У него было много отличных сейвов, особенно в концовках игр. Я знаю, что у «Эдмонтона» действительно хорошая команда и они будут использовать свои шансы, независимо от того, насколько хорошо мы играем в обороне. Они много создают, они очень талантливы в атаке.

Но когда ты видишь, сколько работы Бобровский вкладывает в каждый свой день, на тренировках и в играх, ты просто счастлив, что он выступает подобным образом», — цитирует Баркова Sportsnet.

«Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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