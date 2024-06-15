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Быков назвал Бобровского и Шестёркина лучшими российскими вратарями

Быков назвал Бобровского и Шестёркина лучшими российскими вратарями
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков считает Сергея Бобровского («Флорида Пантерз») и Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс») лучшими российскими вратарями на данный момент.

«На данный момент Сергей действительно является одним из лучших российских вратарей. Вместе с Игорем Шестёркиным он задаёт новые тренды в своём амплуа. Я не сторонник сравнения выдающихся спортсменов между собой, у каждого хоккеиста своя собственная судьба. Каждый из игроков старался и старается в наилучшей манере показать своё мастерство и отношение к профессии», – сказал Быков Metaratings.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в финальной серии с «Флоридой» и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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