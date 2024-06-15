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Журналист назвал возможные условия нового контракта Задорова с «Ванкувером»

Журналист назвал возможные условия нового контракта Задорова с «Ванкувером»
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Журналист Рик Даливал назвал возможные условия нового контракта российского защитника Никиты Задорова с «Ванкувер Кэнакс».

По словам журналиста, в ближайшее время «Ванкувер» сделает хоккеисту финальное предложение. По мнению специалистов, Задоров может получить шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой в $ 6 млн. Действующее соглашение Никиты Задорова с зарплатой $ 3,75 млн истекает нынешним летом, после чего защитник может выйти на рынок свободных агентов.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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