«У нас нет никаких преимуществ». Йортикка — об уровне финского хоккея после ухода из КХЛ

Бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка заявил, что уровень финского хоккея упал после того, как «Йокерит» и финские игроки покинули Континентальную хоккейную лигу.

«Почему мы побеждали на международной арене в период с 2019 по 2022 год? У нас было 30 игроков в КХЛ, а теперь в сборной страны их заменили молодые хоккеисты. Многие люди не видят сути этой проблемы. Сейчас у нас нет таких игроков, только молодёжь. В связи с этим у нас нет конкурентного преимущества.

КХЛ — это мужская, «физическая» лига, где играло не так много юниоров. Финская лига по уровню даже близко с КХЛ не стоит», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Напомним, «Йокерит» выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015 по сезон-2021/2022. Финский клуб покинул КХЛ после начала конфликта на Украине.