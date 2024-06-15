Перри: могу поспорить, половина парней в «Эдмонтоне» никогда больше не сыграет в финале КС

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался о том, что для многих игроков канадского клуба, возможно, нынешний сезон — это единственный шанс завоевать Кубок Стэнли.

«Откуда вы знаете, что будет ещё один шанс? Самое важное, что вы можете себе представить, это то, что другого раза может не быть. Могу поспорить, что половина этих парней никогда больше не сыграет в финале Кубка Стэнли. Это просто реальность спорта. Вот о чём нужно подумать.

После третьего матча в раздевалке было довольно мрачно. Это непросто – уступать 0-3 в серии, проведя хороший матч, но делая несколько ошибок, после чего шайба оказывается в твоих воротах», — цитирует Перри ESPN.

Кори Перри проводит свой пятый финал Кубка Стэнли. В 2007 году в составе «Анахайм Дакс» он стал обладателем главного трофея лиги.

«Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.