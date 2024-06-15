Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перри: могу поспорить, половина парней в «Эдмонтоне» никогда больше не сыграет в финале КС

Перри: могу поспорить, половина парней в «Эдмонтоне» никогда больше не сыграет в финале КС
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался о том, что для многих игроков канадского клуба, возможно, нынешний сезон — это единственный шанс завоевать Кубок Стэнли.

«Откуда вы знаете, что будет ещё один шанс? Самое важное, что вы можете себе представить, это то, что другого раза может не быть. Могу поспорить, что половина этих парней никогда больше не сыграет в финале Кубка Стэнли. Это просто реальность спорта. Вот о чём нужно подумать.

После третьего матча в раздевалке было довольно мрачно. Это непросто – уступать 0-3 в серии, проведя хороший матч, но делая несколько ошибок, после чего шайба оказывается в твоих воротах», — цитирует Перри ESPN.

Кори Перри проводит свой пятый финал Кубка Стэнли. В 2007 году в составе «Анахайм Дакс» он стал обладателем главного трофея лиги.

«Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

Материалы по теме
«Хет-трик кошмаров». С такой чудовищной обороной «Эдмонтону» не стать чемпионом НХЛ
«Хет-трик кошмаров». С такой чудовищной обороной «Эдмонтону» не стать чемпионом НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android