Фридман: вероятность Задорова остаться в «Ванкувере» менее 50%

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о вероятности российского защитника Никиты Задорова продолжить карьеру в «Ванкувер Кэнакс».

«Думаю, в ближайшие дни мы узнаем, есть ли надежда на то, что Задоров останется в «Ванкувере». Это кажется маловероятным, но мне сказали, что ещё ничего не ясно. Я бы сказал, что вероятность составляет менее 50%», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Отметим, что действующее соглашение Никиты Задорова с зарплатой $ 3,75 млн истекает нынешним летом, после чего защитник может выйти на рынок свободных агентов.

Напомним, в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».