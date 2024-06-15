«Его лидерские качества имеют важное значение для нас». Нападающий «Флориды» — о Тарасенко

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал лидерские качества российского нападающего клуба Владимира Тарасенко.

«Тарасенко невероятен. Он привносит энергию в команду каждый день. Он всегда улыбается и всегда находится в хорошем настроении. Его лидерские качества имеют важное значение для нас. Он является важной частью команды», — цитирует Беннетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем плей-офф на счету Тарасенко 8 (4+4) очков в 19 матчах.

Вчера, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.