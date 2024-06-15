Дмитрий Рябыкин ответил, сможет ли «Эдмонтон» отыграться с 0-3 в серии с «Флоридой»

Чемпион России — 2004 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 Дмитрий Рябыкин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Флориде» отдавал предпочтение не только я — это был самый популярный прогноз. Козырем команды считал прошлогодний опыт игры в финале и фактор Бобровского. Оба этих момента работают. Наш вратарь — главный претендент на приз самого ценного хоккеиста плей-офф. Также «Флорида» начала серию очень собранно, с предельной концентрацией, тогда как «Эдмонтон», наоборот, задержался на старте. Это как раз следствие командного опыта.

Отыграться с 0-3, да ещё при таком характере серии — неимоверно трудно. Но НХЛ — самая непредсказуемая лига, поэтому шанс всегда есть», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

«Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.