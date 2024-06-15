А. Крутов: считаю систему подготовки «Торпедо» лучшей в России, у Ларионова всё схвачено

Лучший бомбардир «Чайки» прошлого сезона Андрей Крутов высказался о системе подготовки в нижегородском «Торпедо».

– С приходом Игоря Ларионова предсезонная подготовка всей нижегородской вертикали сильно изменилась. Новый формат с облегчёнными тренировками не кажется менее эффективным?

– Нет. Игорь Николаевич ведь «профессор», у него всё схвачено! Наша предсезонка как раз хороша тем, что её можно совмещать с отдыхом. Мы усердно работали в зале, бегали меньше, чем другие. И я считаю это правильным, потому что бег нужен в первую очередь бегунам, а не хоккеистам. Каждый хоккеист из системы «Торпедо» физически готов полностью отыграть сезон. Самое главное в этой системе подготовки – она интересна для молодых игроков. Процесс построен так, что ребята кайфуют от тренировочного процесса.

В сезоне «Чайка» никому не проигрывала по функционалке. В плей-офф были моменты, когда мы «наедались», но это связано с тем, что в команде играли парни, для которых это был первый опыт кубковых матчей. Считаю систему подготовки «Торпедо» лучшей в России, — сказал Крутов в интервью сайту МХЛ.

В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.