Хайман: по большей части «Эдмонтон» контролирует ход матчей финала

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о шансах команды в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Обнадёживает то, что хотя счёт в серии 0-3, но это не похоже на сухую серию. По большей части мы контролируем ход матчей финала. В каждой из этих игр мы чувствовали, что у нас был шанс победить», — цитирует Хаймана официальный сайт НХЛ.

Вчера, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.