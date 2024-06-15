Сайт НХЛ опубликовал топ-10 лучших центрфорвардов предстоящего драфта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из десяти лучших центральных нападающих предстоящего драфта НХЛ 2024 года.
Лидером рейтинга стал канадский форвард Маклин Селебрини из университета Бостона.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Маклин Селебрини (университет Бостона, NCAA);
2. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);
3. Тидж Игинла («Келоуна», WHL);
4. Беркли Каттон («Спокан», WHL);
5. Конста Хелениус («Юкурит», Финляндия);
6. Майкл Хэйдж («Чикаго», USHL);
7. Саша Бойсверт («Маскегон», USHL);
8. Линус Эрикссон («Юргорден», Швеция);
9. Юлиус Миеттинен («Эверетт», WHL);
10. Тедди Стига (сборная США U-18, USHL).
Ранее сайт НХЛ опубликовал топ-10 левых форвардов предстоящего драфта лиги.