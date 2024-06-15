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Сайт НХЛ опубликовал топ-10 лучших центрфорвардов предстоящего драфта лиги

Сайт НХЛ опубликовал топ-10 лучших центрфорвардов предстоящего драфта лиги
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список из десяти лучших центральных нападающих предстоящего драфта НХЛ 2024 года.

Лидером рейтинга стал канадский форвард Маклин Селебрини из университета Бостона.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Маклин Селебрини (университет Бостона, NCAA);
2. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);
3. Тидж Игинла («Келоуна», WHL);
4. Беркли Каттон («Спокан», WHL);
5. Конста Хелениус («Юкурит», Финляндия);
6. Майкл Хэйдж («Чикаго», USHL);
7. Саша Бойсверт («Маскегон», USHL);
8. Линус Эрикссон («Юргорден», Швеция);
9. Юлиус Миеттинен («Эверетт», WHL);
10. Тедди Стига (сборная США U-18, USHL).

Ранее сайт НХЛ опубликовал топ-10 левых форвардов предстоящего драфта лиги.

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