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Андрей Назаров оценил слова Йортикки о падении уровня финского хоккея без КХЛ

Андрей Назаров оценил слова Йортикки о падении уровня финского хоккея без КХЛ
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Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова бывшего наставника «Амура» и «Адмирала» Ханны Йортикки, который заявил о падении уровня финского хоккея после ухода из КХЛ.

«Мы все помним, как Ханну недолюбливал русских и не стеснялся в выражениях, тренируя при этом «Амур». Но мы знали, что он человек с интеллектом, хоть и не с нашим. Йортикка, работавший в России за неплохие деньги и обеспечивший себе безбедную старость на родине, даёт объективную оценку: ребята построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей буквально на глазах. Пока только хоккей, но скоро будут проблемы во всей Финляндии. Сами финские граждане это видят и в открытую об этом говорят», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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