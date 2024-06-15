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Серавалли: Макдэвид, Драйзайтль, Бушар подпишут контракты с «Эдмонтоном» на $ 40 млн в год

Серавалли: Макдэвид, Драйзайтль, Бушар подпишут контракты с «Эдмонтоном» на $ 40 млн в год
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Эван Бушар подпишут новые контракты с клубом на общую среднегодовую сумму в $ 40 млн.

Отмечается, что распределение контрактов может быть следующим: $ 16 млн для Макдэвида, $ 14 — для Драйзайтля и $ 10 — для Бушара.

«Это единственное место на планете, где они оба могут играть вместе. Я думаю, он никуда не уйдут друг от друга. Они лучшие друзья. Сколько раз во время плей-офф Драйзайтль восторженно высказывался о Макдэвиде?» — цитирует Серавалли Edmonton Journal.

Напомним, контракт Макдэвида со среднегодовой суммой в $ 12,5 млн заканчивается в конце сезона-2025/2026, Драйзайтля ($ 8,5 млн) и Бушара ($ 3,9 млн) — в конце сезона-2024/2025.

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