В «Нефтехимике» высказались о подписании контракта с защитником Лукой Профакой

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Лукой Профакой.

«Да, он пока ещё никому по большому счёту не известен. Но понравилось то, что Лука, несмотря на свои габариты, на льду очень подвижен, хорошо катается и, что немаловажно, свою физическую мощь грамотно использует в борьбе в углах и у бортов площадки, очень цепок. Также из его преимуществ отметил бы игру в пас и своевременные подключения в атаку. Плюс ко всему у него правый хват и он молод — ему всего 22 года. Мы рассчитываем также на то, что Профака будет у нас прогрессировать. Для этого, как уже отметил, у него есть все данные», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Нефтехимика».

22-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал в составе «Сан-Диего Галлз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), за который провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу. Также защитник играл в «Талса Ойлерз» (фарм-клуб «Сан-Диего») в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). Там он принял участие в 29 матчах и набрал 12 (3+9) баллов за результативность.