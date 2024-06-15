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Экс-генменеджер «Коламбуса»: Бобровский самый целеустремлённый из тех, кого я видел

Экс-генменеджер «Коламбуса»: Бобровский самый целеустремлённый из тех, кого я видел
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Бывший генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен оценил игровые качества российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Боб, возможно, самый целеустремлённый и подготовленный спортсмен, которого я когда-либо видел в хоккее. Его трудовая этика и внимание к деталям не имеют себе равных. С опытом он, кажется, обрёл самообладание и уверенность, необходимые для того, чтобы быть на высоте в решающие моменты. Его игра в плей-офф поистине выдающаяся», — цитирует Кекяляйнена портал The Athletic.

Отметим, что Кекяляйнен работал с Бобровским в «Коламбусе» на протяжении семи лет.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в финальной серии с «Флоридой» и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.

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