Хоккейный агент — об «Эдмонтоне»: ошибки игроков некритичны, команда управляема

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил шансы «Эдмонтон Ойлерз» вернуться в финальную серию с «Флоридой Пантерз».

«Есть ли ещё шансы у «Эдмонтона» в этой серии сделать камбэк? Всякие сюрпризы могут быть, ожидать можно чего угодно. Понятно, что это непосредственно связано с самой игрой, потому что игра защитников «Эдмонтона» вызывает определённые вопросы. Посмотрите, сколько шайб «Флорида» забросила им. Такие вещи, в которых вратаря очень сложно обвинить. Потому что переправление всегда имеет эффект серьёзной неожиданности.

К нападающим «Эдмонтона» в желании, интенсивности, креативности, создании моментов вопросов нет. Понятно, что там играют достаточно серьёзные представители мирового хоккея, это Драйзайтль, Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс. Серьёзные хоккеисты, но упираются в том числе на оборонительные ряды. В следующих играх, может быть, всё перевернётся с ног на голову. Потому что те ошибки, которые совершают игроки «Эдмонтона», некритичны, команда управляема, тренер ищет определённые решения, противоядия для тех или иных ситуаций, которые возникают у команды», — приводит слова Дементьева «ВсеПроСпорт».

Вчера, 14 июня, в Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Эдмонтон Ойлерз» уступает 0-3 в серии и больше не имеет права на осечку. Четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня там же, в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.