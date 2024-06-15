20-летний белорусский защитник Карпович примет участие в лагере новичков «Нью-Джерси»

20-летний белорусский защитник Даниил Карпович примет участие в лагере новичков «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает хоккейное агентство Шуми Бабаева на странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Отмечается, что игрок обороны прибудет в лагерь сразу после драфта Национальной хоккейной лиги.

Сезон-2023/2024 Даниил Карпович провёл в гродненском «Немане». В 49 встречах на счету игрока обороны две заброшенные шайбы и девять результативных передач с показателем полезности «+20» и 18 минутами штрафа.

Сезоном ранее защитник выступал в системе «Автомобилиста», где набрал 35 (10+25) очков в 47 матчах МХЛ.

Хоккеиста выбрали на драфте НХЛ-2023. «Нью-Джерси Дэвилз» задрафтовал игрока в шестом раунде под общим 186-м номером.