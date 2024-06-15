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Трёхкратный чемпион мира поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ

Трёхкратный чемпион мира поддержал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможное проведение матча между командами НХЛ и КХЛ.

«В сегодняшних реалиях, конечно, это нужно делать! Стараться организовать, показывая, что у нас хоккей на уровне. Да и себя проверить, насколько уровень КХЛ соответствует реалиям. Международные игры придают совершенно иной импульс.

НХЛ и КХЛ разные лиги, что их сравнивать? Я, к сожалению, за океаном не играл, но побывал на чемпионате мира в Квебеке. Ты понимаешь, что по отношению и вокруг всё совсем другое. Поэтому не надо сравнивать, надо жить в сегодняшних реалиях, развивать КХЛ, чтобы она была востребована, чтобы сюда хотели ехать», — сказал Терещенко в интервью LiveResult.

Ранее российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в своём телеграм-канале опубликовал постер неизвестного пока мероприятия с участием звёзд НХЛ и КХЛ.

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