Три казахстанских игрока пополнили состав шотландского клуба

Шотландский «Файф Флайерз» из главной британской лиги объявил о переходе трёх казахстанских игроков — Максима Мусорова, Артура Гатиятова и Николая Шульги.

23-летний Мусоров имеет четырёхлетний опыт игры в КХЛ, где он сыграл 75 матчей за «Барыс». В этих встречах форвард записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

24-летний нападающий Гатиятов в прошлом сезоне выступал за казахстанский «Номад». В 47 встречах чемпионата Казахстана форвард забросил 15 шайб и отдал 33 результативные передачи, став четвёртым бомбардиром лиги.

21-летний Шульга в сезоне-2023/2024 также выступал за «Номад», где в 47 матчах набрал 27 (12+15) результативных баллов.

Отметим, что у всех трёх хоккеистов есть опыт выступления за сборную Казахстана на различных уровнях.