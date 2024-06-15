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Три казахстанских игрока пополнили состав шотландского клуба

Три казахстанских игрока пополнили состав шотландского клуба
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Шотландский «Файф Флайерз» из главной британской лиги объявил о переходе трёх казахстанских игроков — Максима Мусорова, Артура Гатиятова и Николая Шульги.

23-летний Мусоров имеет четырёхлетний опыт игры в КХЛ, где он сыграл 75 матчей за «Барыс». В этих встречах форвард записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

24-летний нападающий Гатиятов в прошлом сезоне выступал за казахстанский «Номад». В 47 встречах чемпионата Казахстана форвард забросил 15 шайб и отдал 33 результативные передачи, став четвёртым бомбардиром лиги.

21-летний Шульга в сезоне-2023/2024 также выступал за «Номад», где в 47 матчах набрал 27 (12+15) результативных баллов.

Отметим, что у всех трёх хоккеистов есть опыт выступления за сборную Казахстана на различных уровнях.

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