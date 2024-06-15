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Обладатель Кубка Стэнли: был бы рад, если бы «Конн Смайт Трофи» получил Бобровский

Обладатель Кубка Стэнли: был бы рад, если бы «Конн Смайт Трофи» получил Бобровский
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо высказался об игре российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Я был молодым парнем, когда я приезжал на сборы в «Коламбус». Тогда Боб произвёл на меня самое сильное впечатление, с точки зрения того, как он работал на льду и вне его. Он очень точен в своих движениях и технике. Я не так сильно знаю его лично, но я действительно думаю, что он отличный парень и хороший профессионал. Я был бы рад, если бы он получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. — Прим. «Чемпионата»). Он невероятный», — приводит слова Маршессо The Athletic.

Бобровский в текущем плей-офф провёл 20 матчей, где одержал 15 побед, сделал два шат-аута, отражая 91,6% бросков с коэффициентом надёжности 2,02.

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