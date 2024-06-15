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Плющев считает, что стиль игры Гусева не подходит для НХЛ

Плющев считает, что стиль игры Гусева не подходит для НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему Никите Гусеву будет сложно заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Манера игры Гусева немного не соответствует тем тенденциям, которые сейчас есть в НХЛ. Это можно отследить даже по последнему чемпионату мира, на котором североамериканцы выступили, конечно, не слишком удачно, но по тем матчам, что я видел, всё равно прослеживается определённый стиль хоккея. Поэтому думаю, что Гусеву на сегодняшний день будет очень трудно найти команду в НХЛ. Никита, безусловно, хороший плеймейкер, он умеет создать момент, но для НХЛ он мягковат.

Он старается играть без контакта. А там сейчас всё-таки силовой борьбой не пренебрегают. Если даже посмотреть на команды-финалисты Кубка Стэнли, то они все обладают физически одарёнными ребятами — что в атаке, что в обороне. Поэтому найти себе достойное место за океаном Никите будет очень сложно», — приводит слова Плющева Legalbet.

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