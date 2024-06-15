Хоккейный агент Черных высказался, в чём уникальность текущего межсезонья КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных высказался о причинах, почему текущее межсезонье КХЛ является уникальным.

— Уникальность этого межсезонья в том, что большое количество игроков высокого уровня на сегодняшний день находится без команды. Это в том числе связано с лимитом на легионеров. Дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что эти иностранцы будут не лучше, а даже хуже тех российских ребят, которые сейчас без контрактов.

— Клубы будут подписывать этих игроков уже в начале чемпионата?

— Я не знаю стратегию этих клубов, на что они рассчитывают. Возможно, они ждут манну небесную, что Макдэвид после финала Кубка Стэнли согласится приехать сюда. Наша задача – чтобы игрок был в клубе. Не так много ребят, которых мы представляем, находятся без контрактов, и я считаю, что они составили бы достойную конкуренцию в клубах, где ещё есть места, — приводит слова Черных «РБ Спорт».