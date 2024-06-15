Защитник «Торпедо» Силаев рассказал, как на него повлиял Игорь Ларионов

Защитник «Торпедо» Антон Силаев поделился впечатлениями от работы с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

«Когда я был по-младше, я всегда был слишком активен во время игры, бросался в атаку и слишком много помогал нападающим. Ларионов помог мне понять важность надежной игры в обороне. Мне это тоже нравится, так как я изучаю новые подходы.

Игорь Николаевич объяснил мне, что в хоккее тебя всегда проверяют, каждую игру и каждую смену. Он также рассказал мне о важности отдыха, о том, что ты ешь и как организуешь свое свободное время. Это помогает стать стабильным игроком в долгой перспективе.

Я ценю его терпение, когда кто-то допускает ошибки. Он всегда вежливо объяснял, что было не так и как надо было поступить. В сезоне был момент, когда я много играл и мне было очень тяжело, и Ларионов дал мне неделю отдыха. Когда я вернулся, у меня была хорошая игра. Я понял, что значит играть в профессиональном сезоне, с большим количеством перелётов» — приводит слова Силаева пресс-служба НХЛ.