Форвард «Эдмонтона» Хайман: мы показываем свою лучшую игру, когда оказываемся прижаты

Нападающий «Эдмонтон Ойлрез» Зак Хайман высказался о том, как на игру команды может повлиять то, что она находится в шаге от проигрыша в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«На День благодарения наши шансы попасть в плей-офф были минимальны, и несколько раз по ходу текущего плей-офф мы тоже уступали. Я думаю, что мы играем лучше всего, когда оказываемся прижаты спиной к стене и стоим перед угрозой поражения» — приводит слова Хаймана ESPN.

Напомним, сейчас «Эдмонтон» уступает в счёте финальной серии Кубка Стэнли —2024 с «Флоридой Пантерз» со счётом 0-3. Лишь раз в истории НХЛ команде удавалось отыграться с такой разницы в счёте в завершающей серии плей-офф. Следующий матч соперников состоится 16 июня в Канаде. Начало — в 3:00 мск.