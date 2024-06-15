Вайсфельд назвал плюсы календаря КХЛ на сезон-2024/2025

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил новый календарь КХЛ на предстоящий сезон.

— Так не бывает, чтобы календарь устроил абсолютно всех. Недовольные всегда будут. Самое главное, что были продлены сроки проведения сезона. Отсюда плюс: межигровые циклы станут больше, и хоккеисты получат больше времени на восстановление. Кроме того, насколько я понимаю, в игровых днях количество матчей сократится, а значит, у болельщиков появится возможность посмотреть больше хоккея. В целом лично я положительно оцениваю новый календарь.

— А как относиться к тому, что у того же «Спартака» в ноябре-январе будет 13 выездных матчей подряд?

— Я так понимаю, это произошло по просьбе «Спартака». Видимо, у них какие-то проблемы с загрузкой арены. Это ведь как делается. Чтобы составить календарь сначала собираются исходные данные: загруженность арены, ещё какие-то лимитирующие факторы. Можно вспомнить, как омский «Авангард» 12 матчей на выезде провёл, пока их новый дворец вводился в эксплуатацию. Никто не хотел сделать в данном случае плохо «Спартаку». Значит, от клуба поступила соответствующая просьба ввиду определённых обстоятельств.

— Наверное, ещё стоит отметить в качестве плюса, что новый календарь появился практически за три месяца до старта сезона?

— Это не просто плюс, это какое-то достижение в наших реалиях. Я всегда говорил: посмотрите на ситуацию с точки зрения клубов. Им же надо планировать сезон. Чем раньше они получат календарь, тем легче им будет под него подстроиться. Тут и бронирование гостиниц, и заказ чартеров и так далее, — приводит слова Вайсфельда «Российская газета».