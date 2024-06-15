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Фетисов объяснил, как связаны хоккей и музыка

Фетисов объяснил, как связаны хоккей и музыка
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о взаимосвязи хоккея и музыки.

«Спорт сам по себе — музыка. Хоккей — уникальная игра, полная импровизации, и без вдохновения побеждать невозможно. Когда ты идёшь на игру и музыка звучит на стадионе, возникает ощущение праздника и понимание того, что мелодия настраивает на игру. Я знаю музыкантов, которые тоже играют в хоккей, вероятно, они черпают в нём вдохновение. Поэтому это взаимосвязанные вещи», — приводит слова Фетисова пресс-служба выставки «Россия».

Фетисов является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

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